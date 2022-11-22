Аргентина осталась в шаге от повторения рекорда мира по матчам без поражений подряд
Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Сборная Аргентины по футболу, проиграв Саудовской Аравии, прервала продолжительную серию без поражений.
Серия составила 36 матчей. Предыдущий проигрыш был датирован 3 июля 2019 года, когда аргентинцы в полуфинале Кубка Америки проиграли Бразилии (0:2).
Между тем, рекорд по беспроигрышной серии составляет 37 матчей, он принадлежит сборной Италии.
Матч Аргентина – Саудовская Аравия прошел во вторник на чемпионате мира в Катаре. Аргентинцы проиграли со счетом 1:2.