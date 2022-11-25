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В РФС допустили проведение весной матча сборной России с участником ЧМ

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Команда-участница чемпионата мира 2022 года из дружественной страны может провести товарищеский матч со сборной России в марте, заявил вице-президент Российского футбольного союза (РФС), президент Российской премьер-лиги Александр Алаев журналистам.

"Сборная должна жить, это особый микроорганизм. Сейчас договориться с Таджикистаном и Узбекистаном сложнее, чем раньше было с Бразилией. Тем не менее, такие матчи нужны. Мне тоже не понравились последние игры, но (главный тренер сборной) Карпин строит новую команду, на эти три матча он пригласил 19 новых футболистов, он выбрал абсолютно правильную линию", - сказал Алаев.

"В марте есть варианты организации матчей с участниками чемпионата мира из списка дружеских стран, и с ними можно организовать матчи. В следующем году пять окон для проведения товарищеских матчей ФИФА. Европейские сборные выпадают, так как они будут играть отборочные матчи на чемпионат Европы 2024 года в Германии. У Азии пока нет расписания, в Латинской Америке тоже пока нет. Надо найти наиболее сильного соперника на март, уверен, РФС уже занимается этим", - добавил он.

Чемпионат мира-2022 в Катаре проходит с 20 ноября по 18 декабря.

футбол ЧМ-2022
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