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Хоккеисты "Динамо-Минск" обыграли соперников из московского "Динамо" в матче КХЛ

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - "Динамо-Минск" обыграло московское "Динамо", сообщает в понедельник пресс-служба Национального олимпийского комитета Белоруссии (НОК).

"Хоккеисты "Динамо-Минск" добились волевой победы на выезде над московским "Динамо". "Зубры" уступали по ходу встречи 0:2, но переломным стал второй период - 3:0. Далее минчане продолжили доминировать в Москве и праздновали успех - 6:2", - говорится в сообщении.

"Минчане в Москве ранее не побеждали динамовцев на протяжении пяти лет", - подчеркнули в НОК.

Голевыми дублями у "зубров" отметились Роман Горбунов и Артем Демков. Также забили шайбы Райан Спунер и Виталий Пинчук. Авторство голов у москвичей принадлежит Владиславу Михайлову и Джордану Уилу.

Следующий матч белорусский клуб проведет в гостях в среду против московского "Спартака".

хоккей КХЛ
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