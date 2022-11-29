Киргизия попросила Катар помочь фанатам с въездом в страну на ЧМ

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - МИД Киргизии направил ноту в посольство Катара с просьбой оказать содействие киргизским футбольным болельщикам, у которых возникли проблемы с въездом для посещения матчей чемпионата мира по футболу.

"В целях содействия киргизстанцам, намеренным посетить чемпионат мира, МИД Киргизии направлена нота в посольство Катара с просьбой оказать возможное содействие", - сообщили в пресс-службе.

По ее данным, посольству Киргизии было поручено обсудить с компетентными органами Катара, центром Hayya card (карта болельщика), оргкомитетом чемпионата мира по футболу вопросы оформления удостоверений болельщиков гражданам Киргизии.

"Согласно полученной информации, соискателями при подаче заявок Hayya card часто указывается некорректная информация, загружаются не в полном объеме необходимые документы, а также некачественные фотографии. Болельщикам, которые сталкиваются с проблемой получения удостоверения болельщика, необходимо повторно через приложение Hayya App поэтапно проверить все документы на наличие и качество загрузки документов и повторно направить на рассмотрение", - говорится в сообщении МИД.

Чемпионат мира по футболу-2022 проходит в Катаре с 20 ноября по 18 декабря.