СКА нанес "Северстали" третье поражение в текущем сезоне КХЛ

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Петербургский СКА в овертайме обыграл череповецкую "Северсталь" в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Результат встречи в Петербурге - 4:3 ОТ (0:1, 3:1, 1:1, 0:0) в пользу СКА, одержавшего третью победу подряд. Решающую шайбу на 61-й минуте забросил Александр Никишин, оформивший в матче дубль.

Лидер чемпионата и Западной конференции СКА набрал 65 очков. Его отрыв от московского ЦСКА составил 14 баллов.

"Северсталь" проиграла третий раз кряду и на "Западе" находится вне зоны плей-офф, на девятом месте (34).

Ранее в текущем сезоне команды сыграли два раза и оба матча выигрывал СКА.