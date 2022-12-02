Поиск
Реклама20idei.ru

Сербия цепляется за путевку в плей-офф. Онлайн третьего тура ЧМ

В Катаре завершается программа третьего тура чемпионата мира по футболу

Сербия цепляется за путевку в плей-офф. Онлайн третьего тура ЧМ
Фото: Matteo Ciambelli/DeFodi Images via Getty Images

24'

Камерун – Бразилия. 0:0

Тем временем, Бразилия показывает свое тотальное "безразличие" к матчу с Камеруном, нанеся по воротам соперника четыре удара (один в створ). Камерун не пробил ни разу

22'

Сербия – Швейцария. 0:1

Положение сербов было бы куда проще, не упусти они победу над Камеруном в предыдущем туре. Сербия вела в два мяча, но матч завершился вничью - 3:3

20'

Сербия – Швейцария. 0:1

Контратака сборной Швейцарии оказалась результативной. Джибрий Соу хотел было пробить с центра штрафной после передачи слева, но понял, что защитник уже готов броситься под удар. Зато справа ждал мяч Шердан Шакири и, дождавшись нанес точный удар! Швейцария ведет в счете!

20'
Гол!!!

Сербия – Швейцария. 0:1

16'

Сербия – Швейцария. 0:0

Сербские игроки выполняют сначала один (штрафной, с фланга), затем другой (с того же фланга) стандарт. Пока безуспешно

13'

Камерун – Бразилия. 0:0

На то они и кудесники мяча, что, даже решив задачу, они хотят забивать и забивать. Правда, сегодня пока еще не забили. Кстати, сейчас играет полурезервный состав - голодные до игр ЧМ футболисты, не избалованные участием в матчах в Катаре

9'

Сербия – Швейцария. 0:0

Серб Андрия Живкович бил в дальний угол и попал в штангу! Никто из партнеров не смог добить! Кстати, несколько минут я опечатался, сказав, что сербы на первых секундах они пробили трижды. Это были не сербы, а швейцарцы. Впрочем, после удара Живковича счет по выстрелам сравнялся - 3:3!

6'

Камерун – Бразилия. 0:0

Камерун: Дэвис Эпасси, Коллинс Фай, Кристофер Ву, Энсо Эбосс, Нуу Толо (уже получил желтую карточку), Пьер Кунде, Андре Замбо Ангисса, Брайан Мбемо, Эрик Шупо-Мотинг, Муми Нгамале, Венсар Абубакар

Бразилия: Эдерсон, Дани Алвес, Эдер Милитао (получил горчичник, пока набирался состав), Бремер, Алекс Теллес, Фабиньо, Фред, Антони, Родриго, Габриэл Мартинелли, Габриэл Жезус

3'

Сербия – Швейцария. 0:0

Попросил помощника распечатать стартовые составы команд. Он похвастался своим струйным принтером и помог мне.

Сербия: Ваня Милинкович-Савич, Никола Миленкович, Милош Велькович, Страхиня Павлович, Сергей Милинкович-Савич, Саша Лукич, Филип Костич, Андрия Живкович, Душан Тадич, Душан Влахович, Александр Митрович

Швейцария: Грегор Кобель, Сильван Видмер, Мануэль Аканджи, Фабиан Шер, Рикардо Родригес, Ремо Фройлер, Гранит Джака, Джибриль

1'

Сербия - Швейцария. 0:0

Где-то к 12-й секунде игры сборная Швейцарии нанесла три удара по воротам, два из них - в створ! Резвое начало!

1'

Матчи начались!! Поехали!!!

А так: Сербию устроит победа над Швейцарией, но при условии, что Камерун выиграет у Бразилии с меньшей разностью в голах. Допустим, Камерун выиграл у Бразилии со счетом 7:0, то Сербии надо побеждать у Швейцарии со счетом 9:0 - так надежнее. 

О чем говорит эта таблица? О том, что вы должны посмотреть эту фотогалерею!

Таблица в группе конкретно сейчас выглядит так:

Бразилия – 6 очков (3:0 по голам)

Швейцария – 3 (1:1)

Камерун – 1 (3:4)

Сербия – 1 (3:5)

Бразилия уже обеспечила себе выход в плей-офф, да еще и с первого места. Остальные сборные еще имеют шансы на вторую путевку.

"Интерфакс" предлагает текстовую трансляцию матчей третьего тура ЧМ-2022 в группе Н: Сербия - Швейцария, Камерун - Бразилия! Матчи начнутся в 22:00 по московскому времени!

Добрый вечер, уважаемые любители футбола!

футбол ЧМ-2022
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости
ЧМ-2022

Южная Корея победила Португалию и вышла в плей-офф, Уругвай выбыл

Гран-при Китая "Формулы-1" в 2023 году отменен из-за коронавируса

Пеле объяснил госпитализацию ежемесячным визитом

ЧМ-2022

Япония победила Испанию, обе сборные вышли в 1/8 финала ЧМ

Япония победила Испанию, обе сборные вышли в 1/8 финала ЧМ
ЧМ-2022

Сборная Германии второй ЧМ подряд не смогла пробиться в плей-офф

ЧМ-2022

Коста-Рика - Германия, Япония - Испания. Онлайн третьего тура ЧМ

Коста-Рика - Германия, Япония - Испания. Онлайн третьего тура ЧМ
ЧМ-2022

Главный тренер сборной Бельгии уволился после провала на ЧМ

ЧМ-2022

Бельгия сенсационно выбыла из ЧМ-2022, Хорватия и Марокко вышли в плей-офф

Бельгия сенсационно выбыла из ЧМ-2022, Хорватия и Марокко вышли в плей-офф

Шесть игроков "Зенита" и "Спартака" дисквалифицированы на шесть матчей за драку

Шесть игроков "Зенита" и "Спартака" дисквалифицированы на шесть матчей за драку
ЧМ-2022

Сборная Аргентины победила Польшу и вместе с ней вышла в плей-офф

Сборная Аргентины победила Польшу и вместе с ней вышла в плей-офф
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });