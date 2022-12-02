Сербия цепляется за путевку в плей-офф. Онлайн третьего тура ЧМ

13'

Камерун – Бразилия. 0:0

На то они и кудесники мяча, что, даже решив задачу, они хотят забивать и забивать. Правда, сегодня пока еще не забили. Кстати, сейчас играет полурезервный состав - голодные до игр ЧМ футболисты, не избалованные участием в матчах в Катаре