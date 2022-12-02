Сербия цепляется за путевку в плей-офф. Онлайн третьего тура ЧМ
В Катаре завершается программа третьего тура чемпионата мира по футболу
Камерун – Бразилия. 0:0
Тем временем, Бразилия показывает свое тотальное "безразличие" к матчу с Камеруном, нанеся по воротам соперника четыре удара (один в створ). Камерун не пробил ни разу
Сербия – Швейцария. 0:1
Положение сербов было бы куда проще, не упусти они победу над Камеруном в предыдущем туре. Сербия вела в два мяча, но матч завершился вничью - 3:3
Сербия – Швейцария. 0:1
Контратака сборной Швейцарии оказалась результативной. Джибрий Соу хотел было пробить с центра штрафной после передачи слева, но понял, что защитник уже готов броситься под удар. Зато справа ждал мяч Шердан Шакири и, дождавшись нанес точный удар! Швейцария ведет в счете!
Сербия – Швейцария. 0:1
Сербия – Швейцария. 0:0
Сербские игроки выполняют сначала один (штрафной, с фланга), затем другой (с того же фланга) стандарт. Пока безуспешно
Камерун – Бразилия. 0:0
На то они и кудесники мяча, что, даже решив задачу, они хотят забивать и забивать. Правда, сегодня пока еще не забили. Кстати, сейчас играет полурезервный состав - голодные до игр ЧМ футболисты, не избалованные участием в матчах в Катаре
Сербия – Швейцария. 0:0
Серб Андрия Живкович бил в дальний угол и попал в штангу! Никто из партнеров не смог добить! Кстати, несколько минут я опечатался, сказав, что сербы на первых секундах они пробили трижды. Это были не сербы, а швейцарцы. Впрочем, после удара Живковича счет по выстрелам сравнялся - 3:3!
Камерун – Бразилия. 0:0
Камерун: Дэвис Эпасси, Коллинс Фай, Кристофер Ву, Энсо Эбосс, Нуу Толо (уже получил желтую карточку), Пьер Кунде, Андре Замбо Ангисса, Брайан Мбемо, Эрик Шупо-Мотинг, Муми Нгамале, Венсар Абубакар
Бразилия: Эдерсон, Дани Алвес, Эдер Милитао (получил горчичник, пока набирался состав), Бремер, Алекс Теллес, Фабиньо, Фред, Антони, Родриго, Габриэл Мартинелли, Габриэл Жезус
Сербия – Швейцария. 0:0
Попросил помощника распечатать стартовые составы команд. Он похвастался своим струйным принтером и помог мне.
Сербия: Ваня Милинкович-Савич, Никола Миленкович, Милош Велькович, Страхиня Павлович, Сергей Милинкович-Савич, Саша Лукич, Филип Костич, Андрия Живкович, Душан Тадич, Душан Влахович, Александр Митрович
Швейцария: Грегор Кобель, Сильван Видмер, Мануэль Аканджи, Фабиан Шер, Рикардо Родригес, Ремо Фройлер, Гранит Джака, Джибриль
Сербия - Швейцария. 0:0
Где-то к 12-й секунде игры сборная Швейцарии нанесла три удара по воротам, два из них - в створ! Резвое начало!
Матчи начались!! Поехали!!!
А так: Сербию устроит победа над Швейцарией, но при условии, что Камерун выиграет у Бразилии с меньшей разностью в голах. Допустим, Камерун выиграл у Бразилии со счетом 7:0, то Сербии надо побеждать у Швейцарии со счетом 9:0 - так надежнее.
О чем говорит эта таблица? О том, что вы должны посмотреть эту фотогалерею!
Таблица в группе конкретно сейчас выглядит так:
Бразилия – 6 очков (3:0 по голам)
Швейцария – 3 (1:1)
Камерун – 1 (3:4)
Сербия – 1 (3:5)
Бразилия уже обеспечила себе выход в плей-офф, да еще и с первого места. Остальные сборные еще имеют шансы на вторую путевку.
"Интерфакс" предлагает текстовую трансляцию матчей третьего тура ЧМ-2022 в группе Н: Сербия - Швейцария, Камерун - Бразилия! Матчи начнутся в 22:00 по московскому времени!
Добрый вечер, уважаемые любители футбола!