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Сборная игроков РПЛ выиграла Матч звезд Кубка России по футболу

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Команда, составленная из игроков Российской премьер-лиги, со счетом 5:4 победила соперников из Первой, второй лиг, а также команд медиалиги в Матче звезд Кубка России по футболу.

Шоу-матч прошел в Москве.

Команды-соперники - "Путь РПЛ" (главный тренер Валерий Газзаев) и "Путь Регионов" (главный тренер - Заур Тедеев) - провели два тайма по пятнадцать минут в формате 5х5.

Перед началом шоу-матча футболисты приняли участие в челленджах на силу, ловкость и скорость.

футбол Кубок России по футболу
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