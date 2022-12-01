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Промес сыграет в команде Газзаева в Матче звезд Кубка России

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Экс-главный тренер московских "Динамо" и ЦСКА, а также сборной России по футболу Валерий Газзаев будет руководить сборной Российской премьер-лиги в Матче звезд Кубка России по футболу.

Об этом сообщает пресс-служба турнира.

В состав игроков вошли Ривзан Ташаев, Даниил Худяков, Егор Сорокин, Владислав Карапузов, Александр Коваленко, Алексей Миронов, Равиль Нетфуллин, Сергей Пиняев, Квинси Промес, Лечи Садулаев, Алексей Сутормин, Матвей Ивахнов, Иван Игнатьев, Алексей Каштанов, Павел Мелешин, Тимур Сулейманов.

Матч звезд пройдет 3 декабря, команда РПЛ с игроками низших лиг. Футболисты проведут два тайма по 15 минут в формате 5х5. Помимо игроков профессиональных клубов к участию в Матче звезд приглашены представители любительских клубов и медиалиги, принявших участие в розыгрыше Кубка России в нынешнем сезоне.

После игры пройдет жеребьевка весенней части Кубка России. Она определит пары 1/4 плей-офф Пути РПЛ и Пути Регионов. В верхней сетке команды занявшие первые места в групповом раунде будут играть с клубами, занявшими вторые места. При этом соперники, проводившие между собой матчи на групповом этапе, не смогут играть друг с другом.

футбол Кубок России по футболу
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