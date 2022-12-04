Англия - Сенегал. Онлайн

17'

Сборная Англии выступала в группе В, где заняла первое место. Она набрала 7 очков, победив Иран (6:2) и Уэльс (3:0), а также сыграв вничью с командой США (0:0).

Сенегал занял второе место в группе А, набрав 6 баллов. Сначала она уступила Нидерландам (0:2), но затем нанесла поражение Катару (3:1) и Эквадору (2:1).