Англия - Сенегал. Онлайн
Победитель выйдет в четвертьфинал ЧМ, где сыграет с Францией
Да, и напомню: Англия выигрывает у Сенегала - 2:0. Интересно, будет ли Англия развивать свой успех или зная, что Франция за ней внимательно наблюдает, постарается раскрывать весь атакующий потенциал?
Размашистая атака сенегальцев завершилась дальним и неточным ударом!
У сборной Сенегала в перерыве случилась тройная замена. Сарр, например, сегодня больше не сыграет
Начался второй тайм!
Свисток на перерыв! Встретимся во втором тайме!
Контратака сборной Англии! Фил Фоден вывел Гарри Кейна один на один и тот успешно пробил мимо вратаря! Первый гол Кейна на ЧМ-2022!
Англия - Сенегал. 2:0
Две минуты добавил арбитр ко времени первого тайма
Люк Шоу выходил один на один, с острого угла бить не решился, а когда пытался выложить мяч под удар кому-нибудь в центр штрафной, его передачу накрыли
Кейн бьет по воротам сенегальцев с центра штрафной! Выше ворот!
ГООООЛ! Сборная Англии повела в счете! Джуд Беллингем с левого фланга выдал блистательный пас под удар Джордану Хендерсону и тот четко положил мяч в угол! Сборная Англии впереди!
Англия - Сенегал. 1:0
Сарр на левом фланге атаки ловко убегал от Уолкера и грубо был сбит последним. Сальвадорский арбитр Иван Бартон штрафной назначил. Напрашивалась желтая карточка, но ее он не показал. Кстати да, помню: этот рефери редко их показывает. Наказывает суровым взглядом
Сенегал атакует чаще
Супермомент создает сборная Сенегала! Сарр вывел в штрафной Диа на удар. Тот пробил с угла вратарской без помех - вратарь Пикфорд отразил!
Англия - Сенегал. 0:0
Некоторые, смотрю, на трибунах спят. Кто-то даже громко
Казалось, началась жара, но нет - успокоились команды, как-то пассивно переходят из обороны в атаку
Сенегал чуть не забил! Удар Сарра с линии вратарской прошел выше ворот! Там предшествовало попадание в руку Стоунзу. Судья не стал назначать пенальти
Вратарь сборной Англии Пикфорд выбежал из ворот и головой выбил мяч в аут. Самый зрелищный момент с начала этой игры!
А вот и удар! Стоунз бил плечом при подаче с углового. Выше ворот!
Уже 20 минут отыграли команды и до сих пор не нанесли ни одного удара
Сборная Англии выступала в группе В, где заняла первое место. Она набрала 7 очков, победив Иран (6:2) и Уэльс (3:0), а также сыграв вничью с командой США (0:0).
Сенегал занял второе место в группе А, набрав 6 баллов. Сначала она уступила Нидерландам (0:2), но затем нанесла поражение Катару (3:1) и Эквадору (2:1).
Англия - Сенегал. 0:0. Постараюсь периодически напоминать текущий на соответствующий момент счет
Ну вот Кейн получил мяч на левом фланге и через пару шагов подал в штрафную. На этот раз не дотянулся до мяча (да и не пытался - так было понятно, что не достанет) Сака
Англичане используют разные попытки довести атаку до удара. Классические подачи были, но они, можно сказать, не прошли. Исхожу из того, что замкнуть никому не удалось. Не уверен, что такое будет продолжаться до финального свистка
Кейн пытался пробить с линии штрафной - не получилось
Дьятта сфолил на своей, сенегальской половине поля. Штрафной
Авторами первого опасного момента стали сенегальцы. Булайе Диа прорывался к воротам между двумя защитниками. Рассчитывал на более удобный момент для удара - просчитался: мяч укатился к вратарю
Матч начался!
Игра вот-вот начнется, а пока - красивая галерея! Мы ее уже показывали, но надеемся на прирост новых читателей. Наверняка французские футболисты будут наблюдать за потенциальными соперниками
Стартовые составы команд
Англия: Джордан Пикфорд, Кайл Уокер, Джон Стоунз, Гарри Магуайр, Люк Шоу, Джордан Хендерсон, Деклан Райс, Джуд Беллингем, Фил Фоден, Бакайо Сака, Гарри Кейн
Сенегал: Эдуард Менди, Юссуф Сабали, Калиду Кулибали, Абду Диалло, Исмаил Якобс, Пате Сисс Нампали Менди, Крепен Дьятта, Илиман Ндиайе, Исмаила Сарр, Булайе Диа
Победитель сыграет с Францией
Матч начнется в 22:00 по московскому времени!
Добрый вечер! "Интерфакс" начинает текстовую трансляцию матча 1/8 финала чемпионата мира по футболу Англия - Сенегал!