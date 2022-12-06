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Экс-футболист "Анжи" и "Барселоны" Это'О пнул болельщика в голову на ЧМ

Экс-футболист "Анжи" и "Барселоны" Это’О пнул болельщика в голову на ЧМ
Бывший футболист сборной Камеруна Самуэль Это"О
Фото: Stephen McCarthy - FIFA/FIFA via Getty Images

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Бывший футболист сборной Камеруна Самуэль Это"О ударил ногой в голову болельщика, снимавшего его на видео после матча ЧМ-2022 в Катаре Бразилия – Южная Корея, сообщает La Opinion.

Инцидент произошел при выходе со стадиона "974" в Дохе, где завершилась игра (4:1 в пользу бразильцев). Несколько человек подошли к Это"О ради совместного фото. Рядом появился человек, попытавшийся снять экс-форварда на видеокамеру. У камерунца возник с ним конфликт, помощник Это"О выбил камеру с его рук, а когда тот попытался ее поднять, футболист ударил его ногой в голову.

Объяснить свои действия Это"О не смог, сопровождающие увели его с места происшествия. Полиция отсутствовала.

41-летний Это"О четыре раза признавался лучшим футболистом Африки. Он выигрывал Лигу чемпионов с испанской "Барселоной", итальянским "Интером", становился победителем национальных чемпионатов в составе этих клубов. В сборной Камеруна дважды выиграл Кубок африканских наций, один раз – Олимпиаду.

С 2011 по 2013г. Выступал за махачкалинский "Анжи".

футбол ЧМ-2022
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