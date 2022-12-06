Футболист сборной России Осипенко продлил контракт с "Ростовом"

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Футбольный клуб "Ростов" (Ростов-на-Дону) объявил о заключении нового контракта с защитником Максимом Осипенко.

"Центральный защитник подписал долгосрочное соглашение с клубом до лета 2027-го года", - говорится в сообщении.

28-летний Осипенко защищает цвета "Ростова" с 2020 года, он сыграл за команду в 90 матчах, забил четыре мяча, сделал четыре голевые передачи.

В 2021 году дебютировал в сборной России.