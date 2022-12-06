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Четвертьфиналист ЧМ-2022 назвал Гончаренко важнейшим тренером в карьере

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Полузащитник сборной Хорватии по футболу Никола Влашич заявил, что Виктор Гончаренко, под руководством которого он играл в ЦСКА, является самым важным для него тренером.

"Всегда буду помнить Гончаренко — удивительный тренер. Он давал мне свободу, зарядил меня уверенностью. Без него я бы не был там, где есть сейчас", - приводит слова Влашича "Чемпионат".

"Безусловно, пока это самый важный тренер в моей карьере. В такой период карьеры, когда ты молод, ты должен чувствовать свободу и уверенность. Гончаренко дал мне это", - отметил 25-летний футболист.

5 декабря сборная Хорватии победила Японию в серии пенальти в матче 1/8 финала ЧМ-2022 в Катаре (основное и дополнительное время завершилось со счетом 1:1), Влашич свой удар с 11-метровой отметки выполнил успешно.

В настоящее время Влашич принадлежит английскому "Вест Хэму", но на правах аренды играет в итальянском "Торино". С 2019 по 2021 год хорват защищал цвета московского ЦСКА, главным тренером которого в то время был Гончаренко. Сейчас 45-летний специалист работает в екатеринбургском "Урале".

футбол Никола Влашич Виктор Гончаренко Хорватия
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