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Португалия - Швейцария. Онлайн

Победитель выйдет в четвертьфинал ЧМ, где сыграет с Марокко

Португалия - Швейцария. Онлайн
Защитник сборной Португалии Пепе
Фото: Pawel Andrachiewicz/PressFocus/MB Media/Getty Images

36'

Суета у ворот сборной Португалии, защитнику пришлось выбить мяч из пустых ворот!

33'

ГОООООЛ! Пепе (тот самый, что на фото) головой вонзил мяч в створ после подачи с углового!

32'

Швейцарский защитник Фабиан Шер подстраховал партнеров и головой отправил мяч мимо своих ворот. А так, кто-то из португальцев мог замкнуть

33'
Гол!!!

Португалия - Швейцария. 2:0

31'

Отбились португальцы

31'

Впрочем, будет угловой!

30'

Удар Шакири! Рядом со штангой!

29'

Право на штрафной зарабатывает Швейцария. Соперник выстраивает стенку. А это признак того, што штрафной опасный

27'

23'
24'

1:0 ведет Португалия по-прежнему. Есть хорошая фишка в относительно раннем голе. Пропустившая команда как правило включает скорости и пытается провести ответную результативную атаку. Правда, сейчас феерят только португальцы

22'

Гонсалу Рамуш вновь бьет по воротам: вратарь ловит!

21'

Отавио примерно с линии штрафной бил по скакавшему мячу! Вратарь швейцарцев отбил!

19'

Пепе (на фото) получил болезненный удар по ноге

17'

ГОООООЛ! Счет открыт!!! Гонсалу Рамуш поразил верхний угол ворот!!! Португалия впереди!

17'
Гол!!!

Португалия - Швейцария 1:0

15'

Не удается соперникам доставить мяч в штрафную друг друга

12'

Главным тренером сборной Швейцарии, между прочим, является Мурат Якин, который несколько лет назад (без особых успехов) работал в московском "Спартаке"

10'

После этого матча чемпионат уйдет на перерыв на два дня. Четвертьфиналы начнутся 9 декабря

8'

0:0. Пока без моментов идет игра. Похожа на кальку с матча Испания - Марокко

5'

Стартовый состав сборной Швейцарии: Ян Зоммер, Фабиан Шер, Мануэль Аканджи, Рикардо Родригес, Эдимилсон Фернандеш, Ремо Фройлер, Гранит Джака, Джибриль Соу, Шердан Шакири, Рубен Варгас, Брил Эмболо

3'

В запасе он. Фернанду Сантуш назвал решение тактическим, а не тем, что Роналду не так улыбнулся (или не улыбнулся вообще) в предыдущем матче, когда его заменили

3'

Постойте, а гд.... А где же Роналду? Где он?

2'

Стартовый состав сборной Португалии: Диогу Кошта, Диогу Дало, Пепе (на фото), Рубен Диаш, Рафаэл Геррейру, Отавио, Вильям Карвалью, Бернарду Силва, Бруну Фернандеш, Гонсалу Рамуш, Жоау Феликс

1'

Матч начался!

Сегодня была сенсация. Отсюда и соперник для победителя матча

Сама игра начнется в 22:00 по московскому времени

"Интерфакс" начинает текстовую трансляцию матча 1/8 финала чемпионата мира в Катаре Португалия - Швейцария!

Всем привет!

футбол ЧМ-2022 Катар
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