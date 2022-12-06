Португалия - Швейцария. Онлайн
Победитель выйдет в четвертьфинал ЧМ, где сыграет с Марокко
Суета у ворот сборной Португалии, защитнику пришлось выбить мяч из пустых ворот!
ГОООООЛ! Пепе (тот самый, что на фото) головой вонзил мяч в створ после подачи с углового!
Швейцарский защитник Фабиан Шер подстраховал партнеров и головой отправил мяч мимо своих ворот. А так, кто-то из португальцев мог замкнуть
Португалия - Швейцария. 2:0
Отбились португальцы
Впрочем, будет угловой!
Удар Шакири! Рядом со штангой!
Право на штрафной зарабатывает Швейцария. Соперник выстраивает стенку. А это признак того, што штрафной опасный
1:0 ведет Португалия по-прежнему. Есть хорошая фишка в относительно раннем голе. Пропустившая команда как правило включает скорости и пытается провести ответную результативную атаку. Правда, сейчас феерят только португальцы
Гонсалу Рамуш вновь бьет по воротам: вратарь ловит!
Отавио примерно с линии штрафной бил по скакавшему мячу! Вратарь швейцарцев отбил!
Пепе (на фото) получил болезненный удар по ноге
ГОООООЛ! Счет открыт!!! Гонсалу Рамуш поразил верхний угол ворот!!! Португалия впереди!
Португалия - Швейцария 1:0
Не удается соперникам доставить мяч в штрафную друг друга
Главным тренером сборной Швейцарии, между прочим, является Мурат Якин, который несколько лет назад (без особых успехов) работал в московском "Спартаке"
После этого матча чемпионат уйдет на перерыв на два дня. Четвертьфиналы начнутся 9 декабря
0:0. Пока без моментов идет игра. Похожа на кальку с матча Испания - Марокко
Стартовый состав сборной Швейцарии: Ян Зоммер, Фабиан Шер, Мануэль Аканджи, Рикардо Родригес, Эдимилсон Фернандеш, Ремо Фройлер, Гранит Джака, Джибриль Соу, Шердан Шакири, Рубен Варгас, Брил Эмболо
В запасе он. Фернанду Сантуш назвал решение тактическим, а не тем, что Роналду не так улыбнулся (или не улыбнулся вообще) в предыдущем матче, когда его заменили
Постойте, а гд.... А где же Роналду? Где он?
Стартовый состав сборной Португалии: Диогу Кошта, Диогу Дало, Пепе (на фото), Рубен Диаш, Рафаэл Геррейру, Отавио, Вильям Карвалью, Бернарду Силва, Бруну Фернандеш, Гонсалу Рамуш, Жоау Феликс
Матч начался!
Сегодня была сенсация. Отсюда и соперник для победителя матча
Сама игра начнется в 22:00 по московскому времени
"Интерфакс" начинает текстовую трансляцию матча 1/8 финала чемпионата мира в Катаре Португалия - Швейцария!
Всем привет!