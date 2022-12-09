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В РУСАДА предрекли затяжной процесс восстановления в случае спора в CAS

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Все замечания аудиторов Всемирного антидопингового агентства (ВАДА), устранены, кроме требующих изменений в российское законодательство, заявила генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Вероника Логинова.

"Состоялся аудит ВАДА, несколько раз они откладывали визит, но потом решили провести его в онлайн формате. В целом организация (РУСАДА - ИФ) получила положительную оценку, все замечания на данный момент устранены. Сюрпризом для нас было услышать про несоответствие законодательства РФ Кодексу ВАДА. РУСАДА не может считать это замечание претензией к нам. Все эти доводы в письменной форме я направила в ВАДА", - сказала Логинова в ходе "круглого стола" в Госдуме в пятницу.

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"Тем не менее, аудиторы оставили это критическое замечание к РУСАДА, которое предполагает исправление до 7 января, что невозможно выполнить. Мы передали этот спор на рассмотрение в WADA Management, разбираемся, что это за орган, который будет рассматривать спор между РУСАДА и аудиторами. Следующий шаг - передача спора на рассмотрение в Комитет по соответствию ВАДА. Это достаточно долгая процедура, которая в итоге закончится в Спортивном арбитраже. Это долгий процесс, который закончится не в следующем году. Если дело уйдет в CAS, то к решению мы придем не в 2023 году, а намного позже, на годы", - добавила она.

"Мы готовы принять участие в разработке различных проектов, положений", - подчеркнула гендиректор РУСАДА.

Ранее президент ВАДА Витольд Банька, переизбранный на новый срок, заявил, что членство РУСАДА не будет восстановлено до тех пор, пока не будут выполнены все соответствующие условия.

РУСАДА было признано несоответствующим международному антидопинговому кодексу в 2019 году. В декабре 2020 года ВАДА сократило отстранение РУСАДА и санкции, наложенные на российских спортсменов, с четырех до двух лет. Срок санкций истекает 16 декабря.

РУСАДА ВАДА CAS
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