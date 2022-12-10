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Овечкин довел до 796 число голов в регулярных чемпионатах НХЛ

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - "Вашингтон" выиграл у "Сиэтла" в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Результат встречи – 4:1 (0:1, 2:0, 2:0) в пользу столичной команды.

Одну из шайб – в пустые ворота на 60-й минуте – в составе победителей забросил российский нападающий Александр Овечкин. Также на его счету голевая передача.

Капитан "Вашингтона", таким образом, довел число своих голов в регулярных чемпионатах НХЛ до 796. Российский хоккеист занимает третье место в списке лучших снайперов в истории регулярных чемпионатах НХЛ. Лидирует Гретцки (894), на втором месте находится Горди Хоу (801).

хоккей НХЛ Александр Овечкин
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