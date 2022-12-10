Россия в ожидании нового чемпиона UFC. Анкалаев утром проведет титульный бой

Магомед Анкалаев Фото: Mike Roach/Zuffa LLC

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - В воскресенье утром по московскому времени в России может появиться новый обладатель пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Представляющий полутяжелый вес Магомед Анкалаев будет драться с польским бойцом смешанного стиля Яном Блаховичем.

Поединок пройдет в качестве главного боя вечера в рамках турнира UFC 282 в Лас-Вегасе. Изначально же планировалось, что это будет со-главный поединок. Турнир же должен был закрывать бой между чехом Иржи Прохазкой и бразильцем Гловером Тейшейрой. Однако чешский спортсмен получил травму и от титульного боя-реванша отказался, оставив завоеванный летом 2021 года чемпионский пояс.

Неудачный дебют в UFC

На счету 30-летнего Анкалаева в смешанных единоборствах 20 побед и одно поражение. Это поражение он потерпел в дебютном же поединке в турнирах под эгидой UFC, хотя ничего к этому не располагало. Бой с шотландцем Полом Крейгом на турнире в Лондоне шел с подавляющим преимуществом россиянина, однако незадолго до окончания третьего раунда соперник удушающим приемом вынудил Анкалаева сдаться. В результате – смазанный дебют российского бойца в UFC.

После этого Анкалаев провел на турнирах UFC девять поединков, все выиграл, преимущественно – досрочно. Последний его бой датирован июлем 2022 года, когда россиянин техническим нокаутом одолел американца Энтони Смита.

Соседи по рейтингу UFC

В рейтинге UFC в категории полутяжелого веса Анкалаев занимает сейчас четвертое место, 39-летний Блахович располагается строчкой выше.

На счету поляка в смешанных единоборствах 29 побед при девяти поражениях. В том числе 17 побед и три поражения – в UFC.

Последний бой Влахович провел в мае этого гола, победив австрийца Александра Ракича. Это был первый поединок поляка после утраченного им чемпионского пояса. Звание чемпиона досталось победившему польского бойца Тейшейре, тот вскоре проиграл пояс Прохазке. А поскольку Прохазка из-за травмы отказался от титула, пояс теперь вакантный.

Шансы Анкалаева на победу высоки, считает Андрей Громковский, вице-президент UFC в России и СНГ, CEO UFC Russia.

"У Магомеда Анкалаева это вторая по величине за всю историю UFC серия побед в полутяжелом весе. Я уверен, у него есть все шансы и навыки для победы в эти выходные, он долго к этому шел и много работал. Он ничем не уступает своему сопернику. Болеем за Магомеда и ждем, что он привезёт в Дагестан второй чемпионский пояс", - сказал Громковский "Интерфаксу".

Сам Анкалаев заявил, что психологически готов к поединку.

"У меня очень много было соперников, так как я бился с топами. Этот бой — такой же обычный бой для меня. Я чувствую себя хорошо, я чувствую, что это моё время. В субботу вы увидите, кто из нас сильнее и кто заберёт пояс домой. Стать чемпионом UFC – моя мечта, к которой я шёл долгое время. Бился, можно сказать, с самыми опасными бойцами в дивизионе. У меня девять побед подряд. Я сделаю всё, чтобы забрать его", – приводит слова Анкалаева "Чемпионат".

Ориентировочно бой Анкалаев – Блахович начнется в 7:30 мск воскресенья.

Из россиян действующим чемпионом UFC является Ислам Махачев, выигравший пояс UFC в легком весе в октябре этого года. Ранее в этой категории чемпионом был Хабиб Нурмагомедов, лишившийся звания в связи с завершением карьеры. Чемпионом UFC в легчайшем весе недавно был Петр Ян. В середине 90-х чемпионом в тяжелом весе являлся Олег Тактаров.