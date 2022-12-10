Вице-президент UFC в России высоко оценил шансы Анкалаева на победу над Блаховичем

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Российский боец смешанного стиля Магомед Анкалаев ничем не уступает поляку Яну Блаховичу, с которым ему предстоит сразиться в титульном поединке Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), считает вице-президент UFC в России и СНГ Андрей Громковский.

"У Магомеда Анкалаева это вторая по величине за всю историю UFC серия побед в полутяжелом весе. Я уверен, у него есть все шансы и навыки для победы в эти выходные, он долго к этому шел и много работал", - сказал Громковский "Интерфаксу".

"Он ничем не уступает своему сопернику. Болеем за Магомеда и ждем, что он привезет в Дагестан второй чемпионский пояс", - добавил он.

Поединок Анкалаева и Блаховича за чемпионский пояс UFC в полутяжелом весе пройдет в Лас-Вегасе в ночь на 11 декабря по московскому времени. Бой будет главным поединком вечера в рамках турнира UFC 282.