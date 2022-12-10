Англия - Франция. Онлайн
Победитель матча выйдет в полуфинал ЧМ, где сыграет с Марокко
Гарри Кейн подходит к мячу
Пенальти зарабатывает сборная Англии! Сака сбит в штрафной французов! Интересно!!
Удар по воротам сборной Франции! Защитник заблокировал
Напоминаю, Англия сейчас проигрывает Франции - 0:1
Ничего стоящего из этого стандарта французам выжать не удалось
Хендерсон сбивает Мбаппе. Эпизод случился на левом фланге атаки сборной Франции
Беллингем бьет под перекладину! Французский вратарь вытаскивает мяч!
Дембеле грубо сбил с ног Беллингема и получил желтую карточку
Начался второй тайм!
Англия - Франция. 0:1
Перерыв. Встретимся во втором тайме
Неудачная подача
Угловой будет у ворот сборной Франции
Четыре минуты добавил арбитр
Напоминаем, Англия проигрывает Франции - 0:1
Антуан Гризманн (Франция) получил желтую карточку. Даже нападающие имеют свойство срывать атаки!
Интересно разыграли стандарт французы. В результате Мбаппе получил возможность пробить с центра штрафной. Но этой возможностью Килиан воспользовался удручающе неудачно - слишком высоко полетел мяч
Франция зарабатывает право на штрафной. До ворот далеко, но когда это кого останавливало?
У французов вроде как должны появиться шансы на контратаках. Но Англия хоть и старается отыграться, дыры в обороне не оставляет. Такие дела
Мбаппе попытался в одиночку пройти трех игроков сборной Англии. С этой задачей (да и кто ему ее ставил?) он не справился
Кейн бьет из-за пределов штрафной по воротам Франции. Льорис красиво отбивает мяч. Между прочим, на клубном уровне оба защищают цвета лондонского "Тоттенхэма"!
Игра продолжается, пенальти не назначен! Англия проигрывает Франции 0:1
Бразильский рефери Вилтон Сампайо обратился к помощникам по ВАР!
Гарри Кейн падает в штрафной площади соперника и с возмущением встает! Апеллирует судье, требует пенальти!
Льорис заблокировал удар Кейна из пределов штрафной французов!
Люк Шоу перебросил мяч через стенку! Точнее, обвел ее мяч пролетел через освобожденную его партнером по сборной точку в стенке! Вратарь Уго Льорис ловит мяч!
Опасный штрафной зарабатывает сборная Англии, в паре метров от штрафной площади. Это шанс!
ГООООООООЛ! Франция вышла вперед! Орельен Тчуамени успешно пробил с дальнего расстояния! Вратарь Джордан Пикфорд не дотянулся до мяча!
Англия - Франция. 0:1
Англичанин Кейн чуть не вышел один на один с французским вратарем Льорисом. Но понял, что затея не пройдет, остановился. Передал мяч полузащитнику, тот - защитнику, тот - вратарю... Вот тебе и выход один на один
!!!Оливье Жиру чуть не поразил ворота англичан, вратарь Пикфорд мяч поймал! Жиру пробил головой лежа. Причем голова была направлена в противоположную половину поля! Тоже так хочу уметь
Ошиблись французы при стандарте, потеряли мяч
Угловой зарабатывает Франция
Время напомнить текущий счет в матче - 0:0
Нарушили и сами англичане теперь правила, а именно - попали в офсайд
Штрафной зарабатывает Англия на левом фланге атаки
Ответная атака Англии. Фоден наносил удар с линии штрафной. Удар был заблокирован
Франция в позиционной атаке. Прощупывает, так сказать, почву
Матч начался!
Стартовый состав сборной Франции
Уго Льорис, Жюль Кунде, Рафаэль Варан, Деотшанкюль Юпамекано, Теор Эрнандес, Орельен Тчуамени, Адриен Рабьо, Усман Дембеле, Антуан Гризманн, Килиан Мбаппе.
Стартовый состав сборной Англии
Джордан Пикфорд, Кайл Уокер, Джон Стоунз, Гарри Магуайр, Люк Шоу, Джордан Хендерсон, Деклан Райс, Джуд Беллингем, Фил Фоден, Букайо Сака, Гарри Кейн.
В полуфинале победитель сыграет с Марокко, потому что...
Начало игры - 22:00 по московскому времени.
"Интерфакс" начинает текстовую трансляцию матча 1/4 финала чемпионата мира по футболу Англия - Франция!
Здравствуйте, уважаемые любители футбола!