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Сборная Франции победила Англию и стала полуфиналистом ЧМ

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Футболисты сборной Франции нанесли поражение соперникам из Англии в четвертьфинале чемпионата мира-2022 в Катаре.

Игра в Эль-Хауэре завершилась с результатом 2:1. Счёт в матче открыл игрок сборной Франции Орельен Тчуамени (17-я минута). На 52-й минуте Тчуамени нарушил правила в своей штрафной - капитан сборной Англии Харри Кейн реализовал назначенный пенальти. Победу Франции принес гол Оливье Жиру (78).

На 84-й минуте Кейн не реализовал второй пенальти.

Кейн повторил рекорд Уэйна Руни по голам за английскую сборную, у каждого в активе по 53 гола.

Вратарь французов Уго Льорис стал рекордсменом сборной по количеству сыгранных матчей - на его счету 143 игры в футболке национальной команды Франции, по этому показателю он обошёл Лилиана Тюрама.

В полуфинальной встрече действующих чемпионов мира французов ждёт матч с Марокко, игра пройдёт 14 декабря. Во втором полуфинале 13 декабря за выход в финал будут соперничать Аргентина и Хорватия.

Чемпионат мира-2022 проходит в Катаре с 20 ноября по 18 декабря.

футбол ЧМ-2022
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