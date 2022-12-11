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Россиянин Аванесян проиграл Кроуфорду в поединке за титул чемпиона WBO

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Российский боксер Давид Аванесян потерпел поражение от американца Теренса Кроуфорда и не смог завоевать титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в полусреднем весе.

Бой прошел в Омахе (США), Кроуфорд нокаутировал россиянина в шестом раунде.

Для 34-летнего россиянина это четвертое поражение на профессиональном ринге при 29 победах (17 – нокаутом) и одной ничьей. У 35-летнего Кроуфорда теперь 39 побед (30 – нокаутом) при отсутствии иных результатов.

бокс WBO
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