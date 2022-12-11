Игравший за ЦСКА Марио Фернандес возобновил карьеру в Бразилии

Марио Фернандес Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Футболист Марио Фернандес, имеющий российский паспорт, принял решение возобновить игровую карьеру в Бразилии, сообщает пресс-служба московского ЦСКА.

"Марио принял решение возобновить игровую карьеру. Наш клуб не стал возражать желанию Марио еще год провести в Бразилии, чтобы быть рядом с женой и недавно родившимся сыном (...) будем ждать тебя обратно домой", - говорится в сообщении.

32-летний Фернандес выступал за московский ЦСКА с 2012 по 2022 год. Игрок имеет российское гражданство, с 2017 по 2021 год он выступал за сборную России.

По окончании сезона-2021/2022 Фернандес приостановил действие своего контракта с ЦСКА по обоюдному согласию. Футболист сообщил, что возвращается в Бразилию по личным причинам.