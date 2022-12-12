Олимпийский комитет США выступил за участие россиян на ОИ, но без флага

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Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Олимпийский комитет США (USOPS) выступает за участие российских спортсменов в летних Олимпийских играх-2024 в Париже, заявляет глава организации Сюзанна Лайонс.

Она считает, что россияне должны получить право на выступление в ОИ, но под нейтральным статусом - то есть без государственной символики РФ.

В декабре на саммите Международного олимпийского комитета (МОК) поднималась тема о пересмотре мер, связанных с отстранением российских и белорусских спортсменов от международных соревнований. В частности, заявлялось о возможности для россиян и белорусов выступать в турнирах в Азии с соблюдением всех ограничений. Инициатива была озвучена Олимпийским советом Азии.

В феврале МОК рекомендовал международным спортивным организациям не допускать российских и белорусских атлетов от соревнований под своей эгидой.