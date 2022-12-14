Российские и белорусские боксеры восстановлены в рейтингах WBA

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Всемирная боксерская ассоциация (WBA) решила восстановить россиян и белорусов в рейтингах WBA, сообщил сайт организации.

Согласно заявлению WBA, "российские и белорусские боксеры не являются солдатами или частью правительств", следовательно, не имеют отношения к конфликту на Украине.

Однако в WBA заявили, что любой спортсмен, выступивший в поддержку специальной военной операции, будет удален из рейтинга.

Российские и белорусские боксеры были исключены из рейтингов WBA в марте.