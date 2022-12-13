Россиянин Бивол признан боксером года по версии WBA

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Чемпион мира в полутяжелом по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) Дмитрий Бивол получил приз лучшему боксеру года по версии WBA, сообщается на сайте промоутерской компании "Мир Бокса".

Вручение премии состоялось в Орландо на сотом конгрессе WBA. Награду вручил президент WBA Хильберто Мендоса.

"От имени Всемирной боксерской ассоциации за то, что Вы доказали на ринге, но не только в этом году, а и в предыдущие годы, за Ваши упорные усилия и целеустремленность, за всё, что Вы сделали для нас, за то, что Вы представляли нас в ранге чемпиона мира, я награждаю Вас, Дмитрий, от имени дирекции и всей семьи WBA, званием Боксера года по версии WBA в 2022 году", - сказал Мендоса.

В свою очередь, Бивол заявил, что "очень рад быть частью WBA".

"WBA дала мне шанс завоевать и защищать мой титул чемпиона мира. Многие пытались его у меня отобрать, и я провел много боев за титул WBA. Большое спасибо! И большое спасибо моей команде! Попытаюсь сделать всё, что в моих силах в 2023 году и в последующие годы", - сказал 31-летний Бивол.

В 2022 году Бивол дважды защитил титул чемпиона. В мае он победил мексиканца Сауля Альвареса, в ноябре – его соотечественника Хильберто Рамиреса.

У Бивола, доведшего число защит до 10, на профессиональном ринге 21 победа и ни одного поражения.