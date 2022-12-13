Поиск
Реклама20idei.ru

Россиянин Бивол признан боксером года по версии WBA

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Чемпион мира в полутяжелом по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) Дмитрий Бивол получил приз лучшему боксеру года по версии WBA, сообщается на сайте промоутерской компании "Мир Бокса".

СпортРоссийский боксер Бивол победил мексиканца Рамиреса и защитил пояс WBAЧитать подробнее

Вручение премии состоялось в Орландо на сотом конгрессе WBA. Награду вручил президент WBA Хильберто Мендоса.

"От имени Всемирной боксерской ассоциации за то, что Вы доказали на ринге, но не только в этом году, а и в предыдущие годы, за Ваши упорные усилия и целеустремленность, за всё, что Вы сделали для нас, за то, что Вы представляли нас в ранге чемпиона мира, я награждаю Вас, Дмитрий, от имени дирекции и всей семьи WBA, званием Боксера года по версии WBA в 2022 году", - сказал Мендоса.

СпортРоссиянин Бивол победил мексиканца Альвареса и защитил титул чемпиона WBAРоссиянин Бивол победил мексиканца Альвареса и защитил титул чемпиона WBAЧитать подробнее

В свою очередь, Бивол заявил, что "очень рад быть частью WBA".

"WBA дала мне шанс завоевать и защищать мой титул чемпиона мира. Многие пытались его у меня отобрать, и я провел много боев за титул WBA. Большое спасибо! И большое спасибо моей команде! Попытаюсь сделать всё, что в моих силах в 2023 году и в последующие годы", - сказал 31-летний Бивол.

В 2022 году Бивол дважды защитил титул чемпиона. В мае он победил мексиканца Сауля Альвареса, в ноябре – его соотечественника Хильберто Рамиреса.

У Бивола, доведшего число защит до 10, на профессиональном ринге 21 победа и ни одного поражения.

бокс Дмитрий Бивол WBA
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Олимпийский комитет США выступил за участие россиян на ОИ, но без флага

Олимпийский комитет США выступил за участие россиян на ОИ, но без флага

Овечкин довел до 797 число голов в регулярных чемпионатах НХЛ

Игравший за ЦСКА Марио Фернандес возобновил карьеру в Бразилии

Игравший за ЦСКА Марио Фернандес возобновил карьеру в Бразилии

Поляк Блахович после ничьей с Анкалаевым призвал дать пояс UFC россиянину

Поляк Блахович после ничьей с Анкалаевым призвал дать пояс UFC россиянину

Бой россиянина Анкалаева и поляка Блаховича за пояс UFC завершился вничью

ЧМ-2022

Сборная Франции победила Англию и стала полуфиналистом ЧМ

ЧМ-2022

Англия - Франция. Онлайн

Англия - Франция. Онлайн
ЧМ-2022

Сборная Марокко победила Португалию и впервые в истории вышла в полуфинал ЧМ

Сборная Марокко победила Португалию и впервые в истории вышла в полуфинал ЧМ
ЧМ-2022

Марокко - Португалия. Онлайн

Марокко - Португалия. Онлайн
ЧМ-2022

Аргентина по пенальти победила команду Нидерландов и вышла в полуфинал ЧМ

Аргентина по пенальти победила команду Нидерландов и вышла в полуфинал ЧМ
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });