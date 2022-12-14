"Зенит" выкупил права на казахстанского футболиста Алипа

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Защитник сборной Казахстана по футболу Нуралы Алип подписал контракт с "Зенитом", сообщает пресс-служба петербургского клуба.

Соглашение предусматривает выступление ранее арендованного "Зенитом" Алипа за команду на полноценной основе.

"Сине-бело-голубые и "Кайрат" достигли соглашения о полноценном переходе футболиста. Контракт с центральным защитником сборной Казахстана действует по схеме "2,5 + 1", - говорится в сообщении.

Предыдущим клубом 22-летнего футболиста был "Кайрат". В феврале 2022 года Алип на правах аренды перешел в "Зенит", в составе которого стал чемпионом и обладателем Суперкубка России.