Матыцин назвал шагом навстречу россиян позицию НОК США по их допуску

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Министр спорта Олег Матыцин заявил, что мнение главы Национального олимпийского комитета США Сюзанны Лайонс, выступившей за допуск россиян и белорусов до участия в летней Олимпиаде 2024 года в Париже, разделяют и в других странах.

"Это выражение мнения не только американских спортсменов, со всех континентов мы слышим разумные голоса. Россия - надежный партнер мирового спорта, который создавал конкуренцию и привлекательность любых событий. Без участия россиян и белорусов международный спорт стал беднее и менее привлекательным", - сказал Матыцин журналистам.

"Мы надеемся, что это шаг навстречу нашим спортсменам. Мы продолжаем диалог с Международным олимпийским комитетом и международными федерациями, надеюсь, что 2023-й год, хочу пожелать этого, принес добрые вести и наши спортсмены вернулись в международный спорт", - добавил он.

В феврале 2022 года Международный олимпийский комитет рекомендовал отстранить россиян и белорусов от международных соревнований. Большинство международных федераций последовали рекомендации МОК.

Ранее глава Национального олимпийского комитета США высказалась за участие россиян и белорусов в Олимпийских играх 2024 года в Париже в нейтральном статусе.