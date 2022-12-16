Футболист ЦСКА Бруно Фукс перешел в "Атлетико Минейро" на правах аренды

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Защитник ЦСКА Бруно Фукс 2023 год проведет в составе бразильского "Атлетико Минейро", сообщает пресс-служба московского футбольного клуба.

"ПФК ЦСКА и "Атлетико Минейро" из города Белу-Оризонти оформили переход Бруно Фукса на правах аренды сроком на один год. Соглашение предусматривает опцию выкупа трансфера", - говорится в сообщении.

Чемпион токийской Олимпиады в составе сборной Бразилии 23-летний Фукс перешел в ЦСКА в 2020 году из бразильского "Интернасьонала".