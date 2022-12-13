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Экс-футболист сборной России Фернандес продолжит карьеру в бразильском "Интернасьонале"

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Бразильский футбольный клуб "Интернасьонал" объявил о подписании контракта с защитником Марио Фернандесом, имеющим российское гражданство.

32-летний Фернандес выступал за московский ЦСКА с 2012 по 2022 год. Игрок с 2016 года имеет российское гражданство, с 2017 по 2021 год он выступал за сборную России.

По окончании сезона-2021/2022 Фернандес приостановил действие своего контракта с ЦСКА по обоюдному согласию. Футболист сообщил, что возвращается в Бразилию по личным причинам. 11 декабря он объявил о возобновлении карьеры игрока.

футбол Марио Фернандес Бразилия
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