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Филатов переизбран на пост президента Федерации шахмат России

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Делегаты съезда Федерации шахмат России (ФШР) проголосовали за кандидатуру действующего президента Андрея Филатова на выборах главы организации, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе федерации.

"Филатов переизбран, подтверждаем это", - сказали в пресс-службе.

Съезд ФШР проходит в субботу в центральном доме шахматиста в Москве.

Кандидатами на пост руководителя ФШР являлись действующий глава организации, старший тренер мужской сборной России Филатов, а также гроссмейстер Сергей Карякин.

Кандидатуру Филатова выдвинули Федерация шахмат Москвы и соответствующие организации почти двух десятков регионов РФ. Кандидатуру Карякина выдвинула Федерация шахмат Чеченской Республики.

Филатов является президентом ФШР с 2014 года.

шахматы ФШР Федерация шахмат России Андрей Филатов
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