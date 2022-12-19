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Трехкратный обладатель Кубка Гагарина Емелин перешел в "Спартак"

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Защитник Алексей Емелин перешел из минского "Динамо" в московский "Спартак", сообщает пресс-служба российского хоккейного клуба.

"Хоккейный клуб "Спартак" Москва подписал контракт до конца сезона с трёхкратным обладателем Кубка Гагарина, защитником Алексеем Емелиным", - говорится в сообщении.

36-летний Емелин – обладатель золота, серебра и бронзы чемпионатов мира, а также участник Олимпийских игр и Кубка Мира в составе сборной России. Он провел почти 500 игр в НХЛ за "Монреаль" и "Нэшвилл", в 2021 году выиграл в составе "Авангарда" свой третий Кубок Гагарина.

Всего в КХЛ на счету Емелина 134 очка (39 шайб + 95 передач) в 465 матчах.

хоккей Спартак
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