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Покоритель рекордов Овечкина перешел из СКА в "Сочи"

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - "Сочи" взял в аренду у СКА 18-летнего форварда Матвея Мичкова, сообщает пресс-служба хоккейного клуба из Санкт-Петербурга.

СпортМичков стал самым молодым хоккеистом в истории сборной России, побив рекорд ОвечкинаЧитать подробнее

"Нападающий Матвей Мичков временно покидает СКА – до конца сезона он будет выступать за "Сочи" на правах аренды", - говорится в сообщении.

В основном составе СКА Мичков дебютировал в 16 лет и в общей сложности провел 16 матчей и набрал в них 5 (2+3 по системе "гол+пас") очков. Вместе с тем, в 2022 году он был задействован в розыгрыше Кубка Харламова Молодежной хоккейной лиге за "СКА-1946" и стал триумфатором турнира.

В ноябре 2021 года Мичков дебютировал в составе сборной России в матче Кубка Карьяла против финнов и стал самым молодым в ее истории игроком. На тот момент ему было 16 лет, 11 месяцев, 2 дня. Автором предыдущего рекорда был Александр Овечкин, который дебютировал в сборной страны в 17 лет, 11 месяцев, 15 дней.

Через два дня после дебюта в национальной команде Мичков поразил ворота шведов и стал самым молодым автором гола в истории сборной России, также побив рекорд Овечкина.

хоккей Матвей Мичков Александр Овечкин
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