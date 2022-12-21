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ХК "Локомотив" продлил контракт с главным тренером Никитиным

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Хоккейный клуб "Локомотив" (Ярославль) объявил о подписании нового соглашения с наставником команды Игорем Никитиным.

"Новое соглашение между клубом и специалистом рассчитано на два года и будет действовать до конца сезона 2024/2025 гг", - говорится в сообщении пресс-службы "Локомотива".

Выигравший в качестве тренера вместе с московским ЦСКА Кубок Гагарина Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) 49-летний Никитин возглавил "Локомотив" в 2021 году.

Сейчас "Локомотив" занимает в Западной конференции регулярного чемпионата КХЛ второе место, набрав 56 очков в 41 встрече. Лидирует петербургский СКА - 71 балл в 42 матчах.

хоккей КХЛ Локомотив
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