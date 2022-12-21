Футболистка молодежной команды ЦСКА умерла в возрасте 17 лет

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Вратарь молодежной команды женского футбольного клуба ЦСКА Виктория Виноградова скончалась на 18-м году жизни, сообщается на сайте московского ЖФК.

Спортсменка ушла из жизни 19 декабря, находясь в отпуске.

"Мы запомним Вику не только как хорошего игрока, но и как замечательного человека: добрую, отзывчивую, неравнодушную, всегда готовую прийти на помощь", - отметили в ЦСКА, выразив "глубочайшие соболезнования родным и близким Виктории".

Причины смерти Виноградовой не сообщаются.