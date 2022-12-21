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ФХР признала неудовлетворительной работу Жамнова на Кубке Первого канала

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Тренерский совет Федерации хоккея России (ФХР) неудовлетворительно оценил работу главного тренера сборной России Алексея Жамнова на Кубке Первого канала, сообщил "Интерфаксу" источник, близкий к ситуации.

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На прошедшем в Москве в декабре турнире хоккеисты сборной России победили Казахстан (6:2), а также потерпели поражение от Белоруссии (4:5, победитель определился в серии буллитов). В результате российская сборная заняла второе место (3 очка), уступив первое Белоруссии (4). На третьей строчке разместился Казахстан (0).

В розыгрыше Кубка Первого канала приняли участие три команды.

С 1996 по 2021 год Кубок Первого канала был одним из этапов международного хоккейного Евротура.

Что касается Жамнова, он возглавил сборную России в сентябре 2021 года. Под его руководством команда завоевала серебро Олимпиады в Пекине.

хоккей Алексей Жамнов
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