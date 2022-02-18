Тарасова и Морозов стали вторыми в короткой программе среди спортивных пар

Тарасова и Морозов стали вторыми в короткой программе среди спортивных пар Фото: Justin Setterfield/Getty Images

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Россияне Евгения Тарасова и Владимир Морозов заняли второе место в короткой программе соревнований по фигурному катанию среди спортивных пар на Олимпиаде-2022 в Пекине.

Тарасова и Морозов набрали 84,25 балла.

Лидирует после короткой программы китайцы Суй Вэницзин и Хань Цун, в активе которых 84,41 балла, что является новым мировым рекордом. Предыдущий рекорд был равен 82,83 баллам и был установлен во время командных соревнований на ОИ-2022.

Анастасия Мишина и Александр Галлямов занимают третье место (82,76), Александра Бойкова и Дмитрий Козловский - четвертые (78,59).

Произвольная программа пройдет 19 февраля.

Олимпийские игры 2022 года стартовали 4 февраля и завершатся 20 февраля. Из-за санкций CAS российские спортсмены выступают под флагом Олимпийского комитета России.