Олимпиада Пекин 2022

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Тарасова и Морозов стали вторыми в короткой программе среди спортивных пар

Тарасова и Морозов стали вторыми в короткой программе среди спортивных пар
Тарасова и Морозов стали вторыми в короткой программе среди спортивных пар
Фото: Justin Setterfield/Getty Images

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Россияне Евгения Тарасова и Владимир Морозов заняли второе место в короткой программе соревнований по фигурному катанию среди спортивных пар на Олимпиаде-2022 в Пекине.

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Тарасова и Морозов набрали 84,25 балла.

Лидирует после короткой программы китайцы Суй Вэницзин и Хань Цун, в активе которых 84,41 балла, что является новым мировым рекордом. Предыдущий рекорд был равен 82,83 баллам и был установлен во время командных соревнований на ОИ-2022.

Анастасия Мишина и Александр Галлямов занимают третье место (82,76), Александра Бойкова и Дмитрий Козловский - четвертые (78,59).

Произвольная программа пройдет 19 февраля.

Олимпийские игры 2022 года стартовали 4 февраля и завершатся 20 февраля. Из-за санкций CAS российские спортсмены выступают под флагом Олимпийского комитета России.

Триумф российских фигуристов в Пекине

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На командном турнире Россия выступила в короткой и произвольной программах одним составом: спортивную пару представили Анастасия Мишина и Александр Галлямов, танцевальную – Виктория Синицина и Никита Кацалапов, в мужском одиночном катании выступил Марк Кондратюк, в женском – Камила Валиева.За произвольный прокат Камила Валиева заработала 178,92 балла. Этот результат оказался лучшим среди всех участниц произвольной программы (10 очков в зачет команды)Виктория Синицина и Никита Кацалапов показали второй результат в произвольной программе, заработав для сборной России девять балловАнастасия Мишина и Александр Галлямов показали лучший результат в произвольном прокате. Их программу судьи оценили в 145,20 балла. Это добавило в зачет российской команды 10 баллов.Марк Кондратюк показал второй результат в произвольном прокате на командном турнире. Его выступление судьи оценили в 181,65 балла. Благодаря этому результату Кондратюк добавил в копилку российской команды 9 зачетных очков.Камила Валиева показала лучший результат в короткой программе в женском одиночном катании. За свой прокат она получила 90,18 балла и принесла в копилку российской команды 10 очков.Анастасия Мишина и Александр Галлямов показали второй результат в короткой программе спортивных пар. За свой прокат россияне заработали 82,64 балла, что принесло сборной России 9 очков в командный зачет.В короткой программе среди мужчин Марк Кондратюк занял третье место, получив от судей за своей прокат 95,81 балла (8 очков в зачет команды)Виктория Синицина и Никита Кацалапов показали второй результат в ритм-танце на командном турнире. За прокат они заработали 85,05 балла и принесли в зачет команды 9 очков.
На командном турнире Россия выступила в короткой и произвольной программах одним составом: спортивную пару представили Анастасия Мишина и Александр Галлямов, танцевальную – Виктория Синицина и Никита Кацалапов, в мужском одиночном катании выступил Марк Кондратюк, в женском – Камила Валиева.
Хроника 23 января – 18 февраля 2022 годаНаши на Олимпиаде в Пекине
фигурное катание Олимпиада-2022

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