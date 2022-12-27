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Отклонена апелляция "Зенита" на отстранение трех футболистов за драку со "Спартаком"

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Российский футбольный союз отклонил апелляцию петербургского "Зенита" на дисквалификацию игроков Малкома, Родригао и Вильмара Барриоса, которые были наказаны за драку с футболистами "Спартака" в матче Кубка России 27 ноября, сообщает пресс-служба РФС.

1 декабря контрольно-дисциплинарный комитет РФС на шесть матчей Кубка России дисквалифицировал трех игроков "Зенита" и трех - "Спартака" за массовую драку.

Основное время встречи в Санкт-Петербурге завершилась со счетом 0:0. В серии пенальти "Зенит" был сильнее 4:2.

Сразу же после окончания основного времени на поле возникла массовая драка игроков, в результате судья удалил по три футболиста каждой из команд. В составе "Спартака" красную карточку получили Александр Соболев, Александр Селихов, Шамар Николсон. В составе "Зенита" - Малком, Вильмар Барриос и Родригао.

футбол Зенит
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