Матыцин счел, что РФС не стоит разрывать отношения с УЕФА при переходе в Азию

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Пауза, которую взял Российский футбольный союз до конца года для принятия решения и переходе в Азиатскую конфедерацию, обусловлена сложностью будущего шага, заявил "Интерфаксу" министр спорта Олег Матыцин.

"Наверняка решение сложное, оно должно быть обдуманным и взвешенным, с учетом реалий и взаимоотношений с ФИФА и УЕФА. Считаю, что нельзя разрывать отношения с глобальной ассоциацией, европейскими партнерами, при этом (надо) выстроить новые условия взаимодействия с Азиатской конфедерацией. Это потребует времени", - сказал Матыцин.

Во вторник должно было состояться заседание исполкома РФС, темой которого стало обсуждение выхода из Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и переход в Азиатскую конфедерацию. Однако, как сообщалось, РФС решил взять паузу: решение должно быть принято до 31 декабря 2022 года.