Поиск

Матыцин счел, что РФС не стоит разрывать отношения с УЕФА при переходе в Азию

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Пауза, которую взял Российский футбольный союз до конца года для принятия решения и переходе в Азиатскую конфедерацию, обусловлена сложностью будущего шага, заявил "Интерфаксу" министр спорта Олег Матыцин.

СпортРФС перенес рассмотрение вопроса о переходе в Азиатскую конфедерациюРФС перенес рассмотрение вопроса о переходе в Азиатскую конфедерациюЧитать подробнее

"Наверняка решение сложное, оно должно быть обдуманным и взвешенным, с учетом реалий и взаимоотношений с ФИФА и УЕФА. Считаю, что нельзя разрывать отношения с глобальной ассоциацией, европейскими партнерами, при этом (надо) выстроить новые условия взаимодействия с Азиатской конфедерацией. Это потребует времени", - сказал Матыцин.

Во вторник должно было состояться заседание исполкома РФС, темой которого стало обсуждение выхода из Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и переход в Азиатскую конфедерацию. Однако, как сообщалось, РФС решил взять паузу: решение должно быть принято до 31 декабря 2022 года.

футбол РФС УЕФА ФИФА Олег Матыцин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

РФС перенес рассмотрение вопроса о переходе в Азиатскую конфедерацию

РФС перенес рассмотрение вопроса о переходе в Азиатскую конфедерацию

Отклонена апелляция "Зенита" на отстранение трех футболистов за драку со "Спартаком"

ЦСКА проиграл "Динамо" в своем 1000-м матче в КХЛ

ПКР направил апелляцию на решение о приостановке своего членства

Умер чемпион СССР и России по футболу Сергей Дмитриев

Александр Коган стал и. о. президента федерации фигурного катания России

Курбан Бердыев стал главным тренером футбольного клуба "Сочи"

Софья Акатьева выиграла чемпионат России в женском одиночном катании

Софья Акатьева выиграла чемпионат России в женском одиночном катании

Овечкин вышел на второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ

Овечкин вышел на второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ

YouTube получил права на показ американского футбола за $2,5 млрд в год

YouTube получил права на показ американского футбола за $2,5 млрд в год
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });