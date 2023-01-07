"Динамо-Минск" проиграл новосибирскому ХК "Сибирь"
Москва. 7 января. INTERFAX.RU - Хоккейный клуб "Динамо-Минск" проиграл "Сибири" в субботнем матче, счет встречи составил 3:2 в пользу новосибирского клуба.
Счет на 7-й минуте открыли "сибиряки". В основное время счет составил 2:2. От "зубров" шайбы забили Дмитрий Соколов и Роман Горбунов, от новосибирцев - Егор Аланов и Вячеслав Основин. В овертайме решающий гол забил игрок "Сибири" Илья Морозов.
Следующий матч белорусская команда проведет в среду, 11 января, против пекинского "Куньлунь Ред Стар".