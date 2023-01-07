Поиск

"Динамо-Минск" проиграл новосибирскому ХК "Сибирь"

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - Хоккейный клуб "Динамо-Минск" проиграл "Сибири" в субботнем матче, счет встречи составил 3:2 в пользу новосибирского клуба.

Счет на 7-й минуте открыли "сибиряки". В основное время счет составил 2:2. От "зубров" шайбы забили Дмитрий Соколов и Роман Горбунов, от новосибирцев - Егор Аланов и Вячеслав Основин. В овертайме решающий гол забил игрок "Сибири" Илья Морозов.

Следующий матч белорусская команда проведет в среду, 11 января, против пекинского "Куньлунь Ред Стар".

Динамо-Минск Белоруссия Сибирь
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Дешам продлил контракт со сборной Франции по футболу

Медведев проиграл Джоковичу в полуфинале турнира в Аделаиде

Медведев проиграл Джоковичу в полуфинале турнира в Аделаиде
Умершие знаменитости

Умер экс-футболист сборной Италии, "Ювентуса" и "Челси" Виалли

Умер экс-футболист сборной Италии, "Ювентуса" и "Челси" Виалли

Сборная Канады выиграла перенесенный из РФ молодежный ЧМ по хоккею

Сборная Канады выиграла перенесенный из РФ молодежный ЧМ по хоккею

Дубль Капризова принес "Миннесоте" победу над "Тампой" в НХЛ

Теннисисты РФ и Белоруссии смогут выступить на Australian Open без указания страны и флага

Овечкин приблизился к рекорду Гретцки в НХЛ еще на два гола

Президент Бразилии посетил стадион, где проходит прощание с Пеле

Российская шахматистка Костенюк будет выступать под флагом Швейцарии

В Бразилии началась церемония прощания с Пеле

В Бразилии началась церемония прощания с Пеле
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });