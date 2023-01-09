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Организаторы допустили к участию на Australian Open спортсменов с COVID

Организаторы допустили к участию на Australian Open спортсменов с COVID
Фото: Julian Finney/Getty Images

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Теннисисты с положительным тестом на коронавирус смогут выступить на турнире Большого шлема Australian Open, заявил исполнительный директор Федерации тенниса Австралии Крейг Тили.

"Мы разъяснили нашим игрокам, а также более чем 12 000 сотрудникам, что, если кто-то плохо себя чувствует, лучше оставаться дома. Вероятно, будут игроки, которые будут играть с диагнозом COVID", - приводит слова Тили The Age.

Матчи основной сетки Australian Open-2023 пройдут с 16 по 29 января. В настоящее время проходят квалификационные матчи соревнования.

В 2022 году на Australian Open были жесткие требования в связи с COVID-19. В результате отказавшийся проходить вакцинацию серб Новак Джокович не был допущен до турнира, а власти Австрадии депортировали его из страны.

теннис Australian Open
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