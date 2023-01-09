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Матч за мировую шахматную корону Непомнящий – Лижэнь пройдет в апреле

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Матч за звание чемпиона мира по шахматам между россиянином Яном Непомнящим и китайцем Дин Лижэнем пройдет с 7 по 30 апреля 2023 года, сообщается на сайте ФИДЕ.

Место проведения матча пока не уточняется.

В июле прошлого года Непомнящий выиграл турнир претендентов и получил право сразиться в матче за мировую корону. Его соперником должен был быть нынешний обладатель титула норвежец Магнус Карлсен, однако он решил не участвовать в следующей защите звания. В результате его заменил ставший вторым в турнире претендентов Лижэнь.

Карлсен является 16-м чемпионом мира, став им в 2013 году. С тех пор он неоднократно защитил титул, победив, в частности, россиян Сергея Карякина и Непомнящего.

шахматы Магнус Карлсен Ян Непомнящий Дин Лижэнь
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