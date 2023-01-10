"Зенит" обменял Юри Алберто на двух футболистов "Коринтианса"

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Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Нападающий Юри Алберто перейдет из петербургского "Зенита" в бразильский "Коринтианс", сообщается на сайте российской команды во вторник.

"Юри Алберто переходит в "Коринтианс" в зимнее трансферное окно; клуб при этом получит 50% от цены при следующем трансфере", - говорится в заявлении.

Уточняется, что в "Зенит" из "Коринтианса" перейдет 19-летний центральный защитник Роберт Ренан, выступающий также за сборную Бразилии U-20. С Ренаном "Зенит" заключит пятилетний контракт.

Также "Зенит" пополнит 22-летний полузащитник "Коринтианса" Ду Кейрос. "Соглашение с футболистом будет рассчитано на пять сезонов и вступит в силу летом 2023-го", - отмечается в заявлении.

Кроме этого, "Зенит" и "Коринтианс" договорились о досрочном прекращении арендного соглашения с вратарем Иваном, который присоединился к петербуржцам в июле 2022 года.

Сообщается, что "Зенит" получил право преимущественного выкупа 16-летнего хавбека Педро, вызванного в сборную Бразилии U-20 для участия в чемпионате Южной Америки среди молодежных команд.