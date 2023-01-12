Сайманов покинул пост гендиректора ФК "Рубин"

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - "Рубин" объявил об уходе Рустема Сайманова с поста генерального директора футбольного клуба.

"Рустем Сайманов, занимавший должность генерального директора ФК "Рубин" с апреля 2018 года, покидает клуб", - говорится в заявлении "Рубина".

В "Рубине" подчеркивают, что 60-летний Сайманов "внес неоценимый вклад в становление футбольных традиций в Татарстане".

"С 2007 по 2008 год он был спортивным директором "Рубина", собрав легендарный состав, который завоевал первое в истории клуба чемпионство", - отмечается в заявлении.

В 2017 году Сайманов вернулся в клуб - сначала вновь в качестве спортивного директора, а в 2018 году был назначен генеральным директором.

"ФК "Рубин" выражает благодарность Рустему Фидаевичу за вклад в развитие клуба, желает дальнейших успехов в трудовой деятельности и семейного благополучия!" - говорится в заявлении.

В настоящее время двукратный чемпион России "Рубин" выступает в первенстве Футбольной национальной лиги, второго по статусу дивизиона в отечественном футболе. Команда выбыла из элитного дивизиона, Российской премьер-лиги, по итогам сезона-2021/22.