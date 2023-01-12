Поиск

Сайманов покинул пост гендиректора ФК "Рубин"

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - "Рубин" объявил об уходе Рустема Сайманова с поста генерального директора футбольного клуба.

"Рустем Сайманов, занимавший должность генерального директора ФК "Рубин" с апреля 2018 года, покидает клуб", - говорится в заявлении "Рубина".

Спорт"Рубин" с Леонидом Слуцким вылетел из Российской премьер-лигиЧитать подробнее

В "Рубине" подчеркивают, что 60-летний Сайманов "внес неоценимый вклад в становление футбольных традиций в Татарстане".

"С 2007 по 2008 год он был спортивным директором "Рубина", собрав легендарный состав, который завоевал первое в истории клуба чемпионство", - отмечается в заявлении.

В 2017 году Сайманов вернулся в клуб - сначала вновь в качестве спортивного директора, а в 2018 году был назначен генеральным директором.

"ФК "Рубин" выражает благодарность Рустему Фидаевичу за вклад в развитие клуба, желает дальнейших успехов в трудовой деятельности и семейного благополучия!" - говорится в заявлении.

В настоящее время двукратный чемпион России "Рубин" выступает в первенстве Футбольной национальной лиги, второго по статусу дивизиона в отечественном футболе. Команда выбыла из элитного дивизиона, Российской премьер-лиги, по итогам сезона-2021/22.

футбол ФК Рубин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Глава Федерации футбола Франции уволен после скандала с Зиданом

Глава Федерации футбола Франции уволен после скандала с Зиданом

"Челси" арендовал у "Атлетико" нападающего Жоау Феликса

"Челси" арендовал у "Атлетико" нападающего Жоау Феликса

Ростовцев назначен вице-президентом СБР с опцией главного тренера сборной

Лидер "Дакара" в зачете грузовиков снялся с гонки из-за смерти сбитого им зрителя

Малкин признан лучшим игроком дня в НХЛ

"Сочи" установил антирекорд в КХЛ по числу поражений подряд

СКА в восьмой раз подряд победил "Спартак" в КХЛ

"Зенит" обменял Юри Алберто на двух футболистов "Коринтианса"

"Зенит" обменял Юри Алберто на двух футболистов "Коринтианса"

CAS объяснил решение по апелляции РФС на отстранение сборной и клубов из РФ

Валиева выступит на Кубке Первого канала по фигурному катанию

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });