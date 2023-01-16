Международная ассоциация разрешила боксерам выступать с бородой

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Боксеры получили разрешение носить бороду во время соревнований, сообщается на сайте Международной ассоциации бокса (IBA).

"Боксер может иметь бороду и усы, но они не должны закрывать шею и быть длиннее 10 см", - говорится в сообщении.

Решение IBA приветствует серебряный Азиатских игр Одай Аль-Хиндави (Иордания), который носит бороду в связи с религиозными традициями.

"Я мусульманин, а ислам поощряет длинные бороды. Это было отличное решение, которое также позволяет мне сохранять свои традиции", - сказал Аль-Хиндави, добавив, что борода также скрывает следы травм: "моя внешность остается красивой".

Чемпион Европейских игр Габриэль Эскобар (Испания) признается, что он не любитель постоянно бриться.

"Раньше нам приходилось столько бриться во время соревнований, что становилось больно. Вот почему я говорю, что гораздо лучше соревноваться с бородой", - заявил Эскобар.

Ранее бороды в боксе были запрещены из соображений безопасности.