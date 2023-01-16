Поиск

Международная ассоциация разрешила боксерам выступать с бородой

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Боксеры получили разрешение носить бороду во время соревнований, сообщается на сайте Международной ассоциации бокса (IBA).

"Боксер может иметь бороду и усы, но они не должны закрывать шею и быть длиннее 10 см", - говорится в сообщении.

Решение IBA приветствует серебряный Азиатских игр Одай Аль-Хиндави (Иордания), который носит бороду в связи с религиозными традициями.

"Я мусульманин, а ислам поощряет длинные бороды. Это было отличное решение, которое также позволяет мне сохранять свои традиции", - сказал Аль-Хиндави, добавив, что борода также скрывает следы травм: "моя внешность остается красивой".

Чемпион Европейских игр Габриэль Эскобар (Испания) признается, что он не любитель постоянно бриться.

"Раньше нам приходилось столько бриться во время соревнований, что становилось больно. Вот почему я говорю, что гораздо лучше соревноваться с бородой", - заявил Эскобар.

Ранее бороды в боксе были запрещены из соображений безопасности.

бокс Международная ассоциация бокса IBA
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Пять представителей России выбыли из Australian Open в первый день турнира

Даниил Медведев вышел во второй круг Australian Open

Даниил Медведев вышел во второй круг Australian Open

Ник Кирьос снялся с Australian Open перед матчем с россиянином

Ник Кирьос снялся с Australian Open перед матчем с россиянином

Хачанов вышел во второй круг Australian Open

"Барселона" победила "Реал" в Саудовской Аравии и в 14-й раз выиграла Суперкубок Испании

СКА стал первым участником плей-офф КХЛ

РУСАДА проинформировало ВАДА о невиновности Валиевой

РУСАДА проинформировало ВАДА о невиновности Валиевой

Парагвайский футболист Дуарте перешел в "Спартак"

CAS поддержал решение ФИФА по иностранцам в России

CAS поддержал решение ФИФА по иностранцам в России

ФИФА включила Месси, Холанда и Мбаппе в претенденты на звание игрока года

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });