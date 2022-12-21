Чемпион мира Петровский выиграл второй бой на профессиональном ринге

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Российский боксер Марк Петровский одержал победу над представителем Узбекистана Ахмадом Мамаджановым на турнире в Москве.

Поединок завершился победой россиянина техническим нокаутом в первом раунде.

Для 23-летнего Петровского это был второй бой на профессиональном ринге. До этого в феврале нынешнего года он досрочно победил кенийца Коллинса Ойяла.

Дебюту в качестве профессионального боксера предшествовал триумф на чемпионате мира-2021 в Сербии, где Петровский выиграл золото в весовой категории свыше 92 кг. До этого чемпионом мира в тяжелом весе среди россиян становился (в 2003 году) Александр Поветкин. По словам Петровского, Поветкин является ориентиром для него.

"В России яркий пример боксера в тяжелом весе - Александр Поветкин. Я хочу приблизиться к его результатам и попробовать перешагнуть его", - сказал Петровский после боя с Мамаджановым.

"Всего один раунд… Но до этого было проделано много работы, было много переживаний. И если честно - от переживаний устаешь даже больше, чем от тренировок", - прокомментировал российский боксер свою победу над соперником из Узбекистана.

"Большой спасибо Умару Назаровичу Кремлеву, (президенту Международной ассоциации бокса – ИФ) благодаря его инициативе я выступаю по профессионалам", - отметил он.

В со-главном событии шоу бой-реванш (поединок был выставочным) в первом полусреднем весе провели россиянин Ваге Саруханян и Музаффар Расулов. Их первое противостояние в ноябре завершилось вничью, а сейчас победу единогласным решением судей одержал Саруханян.

Легковес Алексей Мазур техническим нокаутом во втором раунде одолел опытного соотечественника Павла Маликова.

Свои очередные поединки на профессиональном ринге провели зарекомендовавшие себя в олимпийском боксе Шарабутдин Атаев и Артур Субханкулов.

Атаев и Субханкулов добились досрочных побед над Романом Клемешовым и Дастанбеком Иманказиевым, соответственно.

Открывал кард женский бой дебютанток россиянки Александры Ордины и Дилфузы Бековой из Узбекистана. Спортсменка из России оказалась сильнее единогласным решением судей.