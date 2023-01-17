Рублев победил Тима в первом круге Australian Open

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Российский теннисист Андрей Рублев взял верх над представителем Австрии Домиником Тимом в стартовом раунде проходящего в Мельбурне турнира Большого шлема Australian Open.

Результат – 6:3, 6:4, 6:2 в пользу россиянина. Спортсмены провели на корте 2 часа 10 минут.

Рублев в настоящий момент является первой ракеткой России, в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) он занимает шестое место. Тим – 98-я ракетка мира.

Во втором круге российский теннисист сыграет с победителем пары Макс Перселл (Австралия, 205) – Эмил Руусувуори (Финляндия, 46).

Между тем, другой россиянин, Аслан Карацев (82), выбыл из Australian Open, потерпев поражение от болгарина Григора Димитрова (28). Встреча завершилась со счетом 7:6 (7:3), 7:5, 6:2 в пользу Димитрова.

Australian Open традиционно открывает серию турниров Большого шлема в календарном году. Общий призовой фонд Открытого чемпионата Австралии по теннису в 2023 году составляет $76,5 млн.