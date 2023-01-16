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Пять представителей России выбыли из Australian Open в первый день турнира

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Представительство России в мужском и женском одиночном разрядах в стартовый день основной сетки теннисного турнира Большого шлема сократилось на пять человек.

В соревнованиях среди мужчин Павел Котов (№117 мирового рейтинга) уступил нидерландцу Таллону Грикспору (63).

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В женском одиночном разряде Анна Калинская (59) уступила американке Даниэль Коллинс (11), Полина Кудерметова (182) – австралийке Оливиии Гадеки (199), Камилла Рахимова (110) потерпела поражение от украинки Катерины Байндл (95), Анна Блинкова (60) – от американки Мэдисон Киз (13).

Между тем, в понедельник путевки во второй круг завоевали четыре российских теннисиста. Карен Хачанов (20) одержал победу над испанцем Бернабе Сапатой Миральесом (72), Даниил Медведев (8) – над американцем Маркосом Гироном (56).

В женском разряде Диана Шнайдер (106) выиграла у представительницы Словакии Кристины Куцовой (272).

Кроме того, Роман Сафиуллин (97) пробился во второй круг без борьбы: его соперник по запланированному на вторник матчу, австралиец Ник Кирьос (21) снялся с турнира из-за проблем с коленом.

Программа первого круга Australian Open-2023 продолжится во вторник.

Australian Open традиционно открывает серию турниров Большого шлема в календарном году. Общий призовой фонд Открытого чемпионата Австралии по теннису в 2023 году составляет $76,5 млн.

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