ЦСКА обыграл СКА в КХЛ

В свою очередь, "Спартак" в Москве пропустил семь шайб от "Автомобилиста"

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Московский ЦСКА во вторник нанес поражение петербургскому СКА в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча, состоявшаяся на столичной "ЦСКА-Арене", завершилась со счетом 4:2 (1:0, 2:0, 1:2). В составе победителей шайбы забросили Никита Нестеров (19 мин), Тахир Мингачев (27), Максим Соркин (39) и Сергей Плотников (50). За гостей из Петербурга отличились Никита Гусев (48) и Андрей Педан (51).

ЦСКА набрал 73 очка и занимает второе место в Западной конференции. Лидирует СКА (84), который ранее обеспечил выход в плей-офф досрочно.

В другом поединке, который прошел на арене "Мегаспорт" в Москве, столичный "Спартак" уступил "Автомобилисту" из Екатеринбурга - 4:7 (2:2, 0:3, 2:2). Уральцы продолжают лидировать на "Востоке" (68 очков), "красно-белые" на "Западе" идут на седьмой строчке (53).