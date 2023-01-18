Надаль выбыл из Australian Open
Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Действующий победитель Открытого чемпионата Австралии по теннису испанец Рафаэль Надаль не смог пробиться в третий раунд Australian Open-2023.
Во втором раунде соревнования он потерпел поражение от американца Маккензи Макдональда 4:6, 4:6, 5:7.
Надаль является второй ракеткой мира, Макдональд – 65-й.
В финале прошлогоднего турнира испанский теннисист победил россиянина Даниила Медведева. В общей сложности на счету Надаля 22 титула на турнирах Большого шлема, включая два – на Australian Open.