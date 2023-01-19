Поиск

Уланов в третий раз вошел в тренерский штаб ХК "Спартак"

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Игорь Уланов стал ассистентом главного тренера "Спартака" Игоря Гришина, сообщает пресс-служба московского хоккейного клуба.

"В тренерский штаб "Спартака" под руководством Игоря Гришина вошел Игорь Уланов. (...) Также, тренерский штаб "Спартака" покидает Андрей Марков. ХК "Спартак" Москва благодарит Андрея Викторовича за совместную работу и желает успехов в дальнейшей карьере!" - говорится в сообщении

Для 53-летнего Уланова это уже третий приход в "Спартак". Ранее он работал в тренерском штабе команды в сезоне 2015/16 и с 2018 по 2020 год, исполняя обязанности главного тренера команды в сезоне 2018/19.

Помимо "Спартака", на протяжении последних десяти лет Уланов работал на уровне КХЛ с "Автомобилистом", "Ладой", "Югрой" и "Куньлунь Ред Стар".

хоккей Спартак
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Джокович вышел в третий круг Australian Open

Пять из двадцати россиян смогли дойти до третьего круга Australian Open

Пять из двадцати россиян смогли дойти до третьего круга Australian Open

Рублев и Александрова вышли в третий круг Australian Open

Кудерметова проиграла 113-й ракетке мира во втором круге Australian Open

ISU вновь отказался от проведения в России Гран-при по фигурному катанию

Сооснователь Sports.ru Дмитрий Навоша заочно приговорен в Минске к 12 годам тюрьмы

Сооснователь Sports.ru Дмитрий Навоша заочно приговорен в Минске к 12 годам тюрьмы

Даниил Медведев вышел в третий круг Australian Open

Даниил Медведев вышел в третий круг Australian Open

Первая ракетка России проиграла в стартовом круге Australian Open

Надаль выбыл из Australian Open

Российский хоккеист отказался от участия в акции клуба НХЛ в поддержку ЛГБТ

Российский хоккеист отказался от участия в акции клуба НХЛ в поддержку ЛГБТ
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });