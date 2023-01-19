Уланов в третий раз вошел в тренерский штаб ХК "Спартак"

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Игорь Уланов стал ассистентом главного тренера "Спартака" Игоря Гришина, сообщает пресс-служба московского хоккейного клуба.

"В тренерский штаб "Спартака" под руководством Игоря Гришина вошел Игорь Уланов. (...) Также, тренерский штаб "Спартака" покидает Андрей Марков. ХК "Спартак" Москва благодарит Андрея Викторовича за совместную работу и желает успехов в дальнейшей карьере!" - говорится в сообщении

Для 53-летнего Уланова это уже третий приход в "Спартак". Ранее он работал в тренерском штабе команды в сезоне 2015/16 и с 2018 по 2020 год, исполняя обязанности главного тренера команды в сезоне 2018/19.

Помимо "Спартака", на протяжении последних десяти лет Уланов работал на уровне КХЛ с "Автомобилистом", "Ладой", "Югрой" и "Куньлунь Ред Стар".