СКА в восьмой раз подряд победил "Спартак" в КХЛ

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Петербургский СКА во вторник победил московский "Спартак" в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Результат встречи - 3:2 (2:0, 1:2, 0:0) в пользу СКА.

На восьмой минуте Захар Бардаков вывел СКА вперед, на 16-й Никита Гусев также поразил ворота "Спартака".

Во втором периоде, на 25-й минуте матча, спартаковец Джоуи Кин сократил отставание его его команды в счете. На 34-й минуте счет благодаря точному удару Святослава Гребенщикова стал 3:1 в пользу СКА. На исходе двадцатиминутки в составе "Спартака" отличился Артем Сериков.

Все голы состоялись в равных составах, при этом незадолго до гола Серикова "Спартак" почти полторы минуты играл впятером против троих.

СКА продолжает лидировать в чемпионате и Западной конференции КХЛ, набрав 80 очков. "Спартак" на "Западе" идет седьмым (51).

Между тем, петербургский клуб выиграл четвертый матч у "Спартака" в этом сезоне. 30 декабря петербуржцы победили москвичей в гостях со счетом 6:4. 24 декабря СКА дома взял верх со счетом 4:2, 10 января также на своем льду - 3:2. С учетом предыдущего сезона это восьмая подряд победа СКА над "Спартаком".